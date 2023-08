Trwa nabór uzupełniający do szkół średnich. W Koszalinie są jeszcze miejsca

W kilku szkołach w Koszalinie są jeszcze wolne ławki, przykładowo w Zespole Szkół nr 10, czyli popularnej Samochodówce. W oddziałach o profilu technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik są pojedyncze miejsca. Do Budowlanki (ZS nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie) również można się zgłaszać, w tym także do funkcjonującej tu szkoły branżowej.

- Teraz nabór odbywa się wewnętrznie w każdej placówce, leży to w gestii poszczególnych dyrektorów - powiedziała nam Renata Zmysłowska z Wydziału Edukacji. - Pod koniec sierpnia mamy otrzymać informację zwrotną ze szkół o naborze planowanym i naborze zrealizowanym. Krótko mówiąc - wtedy będziemy operować dokładnymi liczbami. Na tę chwilę wiemy, że wszystkie oddziały, które stworzyliśmy, znalazły chętnych, ale nie wszystkie są jeszcze wypełnione - dodała.

Czy są osoby, których nie ma na liście w żadnej szkole? Jak się okazuje, tak, ale to rzadkie przypadki. - I trzeba przyznać, że z roku na rok jest ich coraz mniej. Świadomość jest coraz większa. Uczniowie oraz ich rodzice i opiekunowie z reguły wiedzą, jak przebiega rekrutacja. Wiedzą, że można składać podania do nieograniczonej liczby szkół. Więc jeśli ktoś w tym naborze jeszcze nigdzie się nie dostał, to oznacza, że wskazał tylko jedną szkołę, ale próg punktowy okazał się zbyt wysoki, by się do niej zakwalifikować. I najczęściej z tego typu sprawami zgłaszają się do nas uczniowie z rodzicami, przy czym takich przypadków jest mało, co cieszy. Absolwenci klas ósmych w tym względzie odrobili lekcje - podsumowała Renata Zmysłowska.