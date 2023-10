Turniej Klas Mundurowych na poligonie drawskim zakończony [ZDJĘCIA]

Strzelanie z amunicji barwiącej z karabinka Grot, rzucanie granatem ćwiczebnym, wykonywanie czynności śledczych, konkurencje strażackie, wyznaczanie azymutu i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelanie z karabinka kbks - z takimi praktycznymi wyzwaniami mieli do czynienia młodzi adepci wojskowości. Koordynacją i oceną wykonania poszczególnych konkurencji zajmowały się służby mundurowe: 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, policja, straż pożarna i służba więzienna.

Najlepsi okazali się kadeci Liceum Ogólnokształcącego TEB z Koszalina (Computer College). O wygranej zadecydowały wyniki strzelania z karabinka kbks. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z dziesięciu zespołów z klas mundurowych z całego kraju. Najlepsi odebrali puchary, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i nagrodę.

Pierwszą edycję ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie wraz z 2 Brygadą Zmechanizowaną ze Złocieńca i ośrodkiem zamiejscowym w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wyniki: 1. Kadeci z Liceum Ogólnokształcącego TEB z Koszalina (w strzelaniu z karabinka kbks trafiali prawie w same dziesiątki), 2. Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, 3. Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu z 11 września 2001 z Kalisza Pomorskiego.

- To były nasze kolejne zawody, ale nigdy jeszcze jako zespół nie zwyciężyliśmy, co cieszy szczególnie - powiedział Marcin Mazurek, kadet ze zwycięskiego Liceum Ogólnokształcącego TEB w Koszalinie.

- Rywalizacja była zacięta, ale my byliśmy świetnie przygotowani, szczególnie w strzelaniu. Jest wielka radość, do szkoły wrócimy jak bohaterowie. Warto było tu przyjechać także z innych powodów: poznaliśmy kolegów i koleżanki z różnych szkół, wymienialiśmy się doświadczeniami, to była świetna integracja naszego środowiska - dodał.

Kolejna edycja wydarzenia ma odbyć się w przyszłym roku.