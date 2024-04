Dawny Koszalin w 3D. Takiego projektu jeszcze nie było [ZDJĘCIA, WIDEO]

O tym jednym z ciekawszych projektów edukacyjno - historycznych przygotowywanych aktualnie w mieście pisaliśmy już jakiś czas temu. Teraz wracamy do tego tematu, aby pokazać stopień zaawansowania prac oraz to jak interesujący i oryginalny jest to projekt. Przypomnijmy: prace nam stworzeniem makiety trwają już od kilku miesięcy, a ich cel jest jeden - powstanie modelu średniowiecznego miasta, wydrukowanego w ramach popularnej technologii druku 3D. Pomysł narodził się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie, a koordynatorkami projektu są Izabela Ciemińska i Monika Kołodziejek, nauczycielki informatyki. Wsparcia udzielił też Jacek Kawałek, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu oraz Politechnika Koszalińska. Podział pracy był taki, że w koszalińskiej „piątce” uczniowie pod nadzorem obu nauczycielek przygotowywali projekty poszczególnych elementów, które potem trafiały do Jacka Kawałka. Ten czuwał nad drukiem 3D, który realizowany był przy mocnym, technologicznym wsparciu Politechniki Koszalińskiej.