Tymczasowe aresztowanie dla 41-letniego mężczyzny, który był uczestnikiem zdarzenia przy ul. Harcerskiej w Koszalinie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 19 sierpnia. Piotr tradycyjnie przebrany za Spidermana - wraz z pozostałymi Superbohaterami uczestniczył w Nacławiu w wydarzeniu pod nazwą Pałacowe Spotkanie z Historią. Tamże współorganizował konkursy i zabawy. Po pikniku, na ulicę Harcerską w Koszalinie odwiózł go kolega. Niedługo potem miało dojść do brutalnego ataku.

Z ustaleń policji wynika, że między pokrzywdzonym, a 41-latkiem doszło do sprzeczki, w wyniku której poprzez uderzenie doprowadził on do uszczerbku na zdrowiu 47-letniego mieszkańca Koszalina.

Jak przekazuje policja, po chwilowej szarpaninie sprawca odszedł z miejsca, a pokrzywdzony został przewieziony do koszalińskiego szpitala, gdzie hospitalizowany jest do chwili obecnej. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych w koszalińskim szpitalu.

41-latek już usłyszał zarzut i decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie został tymczasowo aresztowany.