Ulica Chałubińskiego w Koszalinie do naprawy. Remont potrwa aż 3 lata

Miasto planowało wydać na przebudowę ul. Chałubińskiego w Koszalinie 15,4 mln zł, więc już wiadomo, że niezależnie od tego, która oferta zostanie wybrana, będą oszczędności. Ale jest niemal pewne, że zwycięzcą będzie najtańszy Domar Tatów.

Ulica Chałubińskiego to ważna trasa w mieście, bo to jedyny dojazd do szpitala i SOR. Jest wręcz ulicą kluczową. Kiedy ruszą prace, jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, że termin realizacji inwestycji to aż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.