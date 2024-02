Usiłowanie zabójstwa w Koszalinie. Sprawcy grozi dożywocie

- W jednym z mieszkań doszło do awantury pomiędzy 29-letnim obywatelem Ukrainy a 16-letnim Mołdawianinem. W pewnym momencie mężczyzna chwycił leżące obok nożyczki i wbił je w okolice klatki piersiowej nastolatka, a następnie uciekł - poinformowała nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- Chłopak trafił do szpitala w sytuacji zagrażającej życiu. Mundurowi przesłuchali znajdujące się w mieszkaniu kobiety, a następnie zidentyfikowali i namierzyli sprawcę. Funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy - dodała rzeczniczka.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Za to grozi kara od lat 10 pozbawienia wolności do nawet dożywocia. Do wniosku o jego tymczasowe aresztowanie przychylił się sąd.

Jak się okazało, mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu.