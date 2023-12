Utrudnienia w Koszalinie. Remontują przejazd dla wąskotorówki

- Remont przejazdu polega na demontażu zużytych, istniejących płyt przejazdowych i montażu nowych. Roboty prowadzone są przy połówkowym zamknięciu jezdni i ręcznym sterowaniem ruchem - poinformował Grzegorz Śliżewski z biura prasowego ratusza.

- To remont związany z utrzymaniem przejazdów - wyjaśnił Paweł Gajdzica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. - Konieczna jest między innymi wymiana amortyzatorów, bo od tego niszczą się płyty, a dalej - belki fundamentowe. Na tym odcinku jest bardzo duży ruch, także samochodów ciężarowych. I kwestią kilku lat jest to, że będzie konieczny kolejny remont. To podobna sytuacja jak przy ulicy Wołyńskiej, gdzie również niedawno doszło do koniecznych napraw. Bardzo cieszymy się za to z remontu przy ulicy Wenedów. To kolejny naprawiony odcinek, a konkretnie 80 metrów. Można rzec, że to prezent na święta - dodał. O tej inwestycji informowaliśmy przed tygodniem. Remont przejazdu kolejowego kolejki wąskotorowej na osiedlu Wenedów w Koszalinie kosztował około 300 tysięcy złotych.