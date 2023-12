Uwaga! Może być ślisko! W regionie obowiązuje ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 15 w powiatach: koszalińskim, sławieńskim oraz szczecineckim.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W niedzielę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, we wschodniej części województwa opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500m. Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie do 4°C, 5°C w zachodniej części województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200m. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.