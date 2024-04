Uwaga! Tego nie wolno Ci robić na działce. Regulamin surowo tego zabrania. Możesz za te czynności zostać ukarany 29.04.2024 ND

Działka to doskonałe miejsce na odpoczynek i relaks. Będziesz zaskoczony, czego nie można robić. Regulamin Ogródków Działkowych określa co można, a czego nie można robić na swojej działce. Sprawdź, za co możesz zostać ukarany. Tego nie rób na ogródkach działkowych. Sprawdź szczegóły!