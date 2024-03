Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci. Kary nawet do pięciu tysięcy złotych [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że osobom, które wyrzucają śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych, grozi mandat w wysokości 500 złotych. Jeśli dana osoba nie przyzna się do winy i sprawa trafi do sądu, tu - w razie udowodnienia czynu zabronionego - grozi kara w wysokości 5000 złotych.

W Koszalinie są odpowiednie miejsca do darmowego składowania odpadów, w tym także opon. To tzw. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 5 oraz Na Skwierzynkę 2. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-13.00. W razie dodatkowych pytań, można dzwonić także pod numer telefonu: 505-062-184 lub 508-373-464. W przypadku odpadów budowlanych powyżej 100 kg można je oddawać odpłatnie w punkcie przy ulicy Władysława IV 149. Odpady budowlane w ilości do 100 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe przyjmowane są w podanych wyżej PSZOK-ach.

- Ostatnio, jeśli chodzi o śmieci, największy problem mamy z odpadami budowlanymi i samochodowymi. Przykładowo część podwykonawców, którzy podejmują się remontów mieszkań, oferuje zleceniodawcom, że za niewielką opłatą zabierze też odpady. A te potem wyrzucane są gdzieś po drodze. Dlatego, jeśli już zlecamy tego typu usługi przy remontach, pytajmy, gdzie odpady trafią. Prośmy o potwierdzenie na piśmie. W ten sposób ograniczymy ten proceder - podsumował Piotr Simiński.