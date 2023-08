Uważajcie na oszustów! Mieszkanka powiatu sławieńskiego straciła pieniądze

- Ze zgłoszenia wynikało, że do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku i poinformował ją, że ktoś próbował włamać się na jej konto celem dokonania z niego kradzieży pieniędzy - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

- Kobieta podczas rozmowy została poinformowana o konieczności zainstalowania na swoim telefonie aplikacji AnyDesk, dając mężczyźnie możliwość do zdalnego sterowania pulpitem. 31–latka była przekonana, że rozmówca zdalnie zablokuje dostęp do jej rachunku, by nie doszło do kradzieży. Niczego nieświadoma przekazała wszystkie dane do logowania w aplikacji bankowej. Po chwili zorientowała się jednak, że z konta zniknęły oszczędności w wysokości ponad 4 tysięcy złotych - opisuje rzecznik policji w Sławnie.