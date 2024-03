W Białogardzie ma powstać Regionalne Centrum Kryzysowe

W środę poznaliśmy szczegóły tego zamierzenia. Przestawił je starosta Piotr Pakuszto. - Zaznaczam, finansowanie jest już właściwie zapewnione, w połowie roku zaczynamy remont obiektu, w którym RCK będzie działało, a w grudniu uruchamiamy tę instytucję - zapowiedział.

RCK będzie instytucją wspierającą mieszkańców powiatu białogardzkiego, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach RCK mają pracować specjaliści: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, a także prawnicy. Centrum będzie działało obok MDK, remont obiektu wraz z zakupem wyposażenia to ponad milion złotych, a koszt całego projektu to ponad 4 miliony złotych. Będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. Finansowanie instytucji jest już zapewnione aż do 2029 roku.