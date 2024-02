W czwartek zaczyna się Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. Wielka kąpiel w niedzielę

- W czwartek, dokładnie o godzinie 12 otwieramy nasz Międzynarodowy Zlot Morsów, oczywiście przy pomniku morsa w Mielnie - zapraszają organizatorzy. Uczestnicy imprezy otrzymają klucze do miasta i od tej chwili zacznie się zabawa. Atrakcji ma być sporo.

To będzie już 21. zlot morsów, czyli miłośników zimowych kąpieli, w Mielnie. Tym razem hasłem przewodnim imprezy jest Cyrk. Atrakcje zaplanowane zostały już od czwartku. Tego dnia rozpocznie się m. in. gra miejska "Morsem po Mielnie", cyrkowe widowisko na głównej plaży (godz. 18), działać już będzie strefa saun i balii przy wejściu na plażę na ul. Wojska Polskiego. Strefa i wszelkiego rodzaju rozrywki stacjonarne, rozsiane po Mielnie, działać będą do niedzieli.

Główny punkt zlotu, czyli kąpiel w Bałtyku, zaplanowana została na niedzielę na godz. 12. Wcześniej, o godz. 10.30, odbędzie się parada morsów. W niedzielne południe natomiast do wody może wskoczyć około 8-9 tysięcy osób.