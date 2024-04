W Koszalinie i regionie mogą wystąpić burze z gradem. Obowiązuje ostrzeżenie

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 19 w poniedziałek do godzin porannych we wtorek.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy jest również drobny grad.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, lokalnie również deszczu ze śniegiem, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura minimalna od 3°C do 4°C. Wiatr umiarkowany wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h, południowy, po północy skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 85 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem. Miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 6°C na północy do 9°C na południu regionu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.