W Koszalinie i regionie rusza kwalifikacja wojskowa 2024. Kto musi stawić się przed komisją?

Wezwanie do stawienia się przed komisją dostają też kobiety wskazane przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. To, jak wymienia Filip Adamski z koszalińskiego Urzędu Powiatowego, przede wszystkim przedstawicielki zawodów medycznych, ale nie tylko. Cytując rozporządzenie, takiego wezwania mogą się spodziewać kobiety urodzone w latach 1997-2005, które "posiadają odpowiednie kwalifikacje przydatne do służby wojskowej" czyli wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy".