Żołnierze badają i przyznają mieszkańcom Koszalina kategorie zdolności do służby wojskowej [ZDJĘCIA]

Kwalifikacja wojskowa w Koszalinie potrwa do 1 marca. Później przyjdzie czas na mieszkańców powiatu koszalińskiego, a następnie powiatu sławieńskiego. Przyjść muszą wszyscy, którzy otrzymali odpowiednie wezwanie. Chodzi o mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także wszystkich, którzy zostali uznani w poprzednich latach przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Podobnie z kobietami, jednak tutaj chodzi przede wszystkim o panie posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. To osoby studiujące m. in. medycynę, farmację, fizjoterapię, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynarię, a także psychologię czy informatykę.

- Od razu zaznaczam: nie wręczamy tu biletu do jednostki wojskowej, nie przekazujemy munduru. Po prostu każdemu, zgodnie z obowiązującym prawem, nadajemy odpowiednią kategorię zdolności do służby wojskowej - podkreśla porucznik Aleksandra Grąbczewska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koszalinie.