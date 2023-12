W koszalińskiej Budowlance rozmawiali o mediacjach

Miejsce na organizację tego typu spotkania było nieprzypadkowe bowiem w Budowlance 10 lat temu po raz pierwszy wdrożono mediacje rówieśnicze w Koszalinie. Tu zaznaczmy, że to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów - uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami. - Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, zachęcam do jej stosowania - powiedziała Emilia Michalska, pedagog szkolny.

- Choć pod kątem prawnym nie ma czegoś takiego jak mediacja rówieśnicza, to jednocześnie skutki mediacji rówieśniczej są takie same, jak każdej innej mediacji - powiedział Piotr Boguszewski, prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie. - Warto mediować, warto w ten sposób załatwiać sprawy. Nie trzeba angażować sądów czy organów ścigania - zaznaczył.