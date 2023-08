W lasach są już grzyby. Pierwsi grzybiarze 2023 roku odnotowują sukcesy

- Deszcze pomogły, grzybów narosło naprawdę sporo. Proszę, to mój dzisiejszy zbiór. Będzie z 10 kilogramów. Tylko prawdziwki - pokazuje zadowolony grzybiarz.

Swojego ulubionego miejsca do zbierania nie zdradzi, ale przyznaje, to okolice Sianowa, miejscowości Kłos i Góry Chełmskiej. - Już kręciło się tam kilku innych grzybiarzy, ale mieli tylko po kilka sztuk.

Grzyby do jedzenia przygotuje żona pana Jerzego. - Trochę pójdzie do słoików i octu, trochę pewnie ususzymy i będą pyszne do bigosu - śmieje się nasz rozmówca.