W MZK Koszalin w ciągu roku przybyło ponad 20 kierowców

Przypomnijmy: zmiany w rozkładzie jazdy były efektem braku kierowców. Niewielkie zainteresowanie tego typu pracą rozbijało się głównie o wysokość wynagrodzenia. Kierowcy zawodowi zarabiają więcej u prywatnych przewoźników. Przewóz osób to też duża odpowiedzialność. Kierowcy wolą zrobić uprawnienia na prowadzenie ciężarówek i innych pojazdów dostawczych. Mając to na uwadze, MZK Koszalin postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom kierowców.

- W porównaniu do roku ubiegłego mamy dobre informacje - powiedział Tomasz Nowe, rzecznik MZK.

- Nasze działania w ostatnim czasie przyniosły efekt. Oferujemy dofinansowanie do kursów prawa jazdy. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie. Biorąc to wszystko pod uwagę, w ciągu roku zatrudniliśmy ponad 20 kierowców więcej. Kursy wyraźnie nam odżyły. Także sytuacja się uspokoiła, ale nie oznacza to, że przestajemy szukać potencjalnych kandydatów. Jeszcze rok temu musieliśmy zmniejszać częstotliwość niektórych linii, ale teraz wszystko wróciło do normy. Nie jest też tak, że wraz ze wzrostem liczby kierowców uruchomiliśmy więcej kursów. Nie. Ilość kursów zawsze dostosowujemy do aktualnego zapotrzebowania - zaznaczył Tomasz Nowe.