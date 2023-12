W PWSZ dbają o zdrowie najmłodszych, czyli akcja Zdrowy Przedszkolak [ZDJĘCIA]

W akcji wzięły udział dzieci z koszalińskiego Przedszkola Miejskiego nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6. - Wykładowcy kierunku fizjoterapia wspomagani przez studentów przeprowadzali badania postawy ciała, wad kończyn dolnych i stóp dzieci podoskopem fotograficznym czy analizę chodu i rozkładu nacisku stóp na specjalistycznej platformie baropodometrycznej - usłyszeliśmy od dr Magdaleny Łuczkowskiej, prorektor ds. współpracy i rozwoju.

Nie zabrakło też badania ogólnej sprawności dzieci. Przy okazji studenci kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, zadbali o urozmaicenie czasu dzieciom biorącym udział w badaniu poprzez gry i zabawy w świątecznym mikołajkowym klimacie.

- Sprawdzamy między innymi, jakie obciążenia dziecko przyjmuje na stopy, czy chód jest prawidłowy, ale też zwracamy uwagę na niedoskonałości w wadach postawy - mówiła dr n. med. Joanna Krawczyk, kierownik Zakładu Fizjoterapii PWSZ. - Na koniec sporządzamy indywidualne karty badań, w formie obrazkowej, na której zaznaczamy elementy do poprawy, wady, którym należy się przyjrzeć i nad którymi pracować. Karty przekazujemy dyrekcji przedszkola. Następnie opiekunowie grup przedszkolnych informują o wszystkim rodziców i wręczają im karty badań. To wytyczne, by w razie problemów udać się do ortopedy i zadbać o pewne sprawy w kontekście tzw. bilansu sześciolatka. To fajna akcja, bo można zwrócić uwagę, zasugerować rodzicom ewentualne problemy u ich dzieci. Studenci kierunku fizjoterapia, z różnych roczników, chcą brać w tym udział, bo uczą się tego, jak funkcjonuje dziecko 5-6 letnie. I choćby pod kątem praktycznym jest to niezwykle przydatne - dodała.

- Podoba nam się tutaj, lepiej się badać, żeby nie być chorym. BO jak się zachoruje, to potem nie chodzi się do przedszkola albo do pracy. Lekarzy się nie boimy, są potrzebni - mówiły zgodnie przedszkolaki.