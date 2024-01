W Świnoujściu powstaje Terminal Instalacyjny morskich farm wiatrowych [WIZUALIZACJE]

Inwestycja składa się z kilku etapów. Już w maju 2023 r. rozpoczęły się rozbiórki, na początku w części lądowej, na terenie budowanego terminala, potem w części wodnej. Usunięto m.in. pirs stoczniowy wraz z ok. 370 palami żelbetowymi, na których był posadowiony oraz oczyszczono akwen. Oprócz różnego rodzaju złomu, wydobyto liczne elementy żelbetowe, drewniane pale, a także niewybuchy z okresu II wojny światowej (m.in. bomby lotnicze i głębinowe torpedy oraz pociski artyleryjskie).

- Cała budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, bez żadnych opóźnień. Jest to możliwe dzięki modelowej współpracy z doświadczonym w realizacji tego typu projektów wykonawcą oraz Zarządem Portów Szczecin i Świnoujście. Mogę zapewnić, że prace zakończą się zgodnie z planem w ustalonym terminie – powiedział Robert Nowicki, prezes zarządu ORLEN Neptun.

Inwestycja ORLEN Neptun zostanie uruchomiona na początku 2025 roku. Będzie to pierwszy tego typu terminal w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie.

Za budowę części hydrotechnicznej inwestycji odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Jego zadaniem jest budowa i uruchomienie dwóch nowych nabrzeży. Równolegle pogłębiony zostanie także tor wodny na odcinku od obrotnicy mielińskiej do nowego terminalu.

Nowe nabrzeża będą charakteryzowały się ponadstandardowymi jak na warunki portowe parametrami technicznymi, głównie w zakresie dopuszczalnych obciążeń użytkowych.

Pozwoli to na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach około 250 metrów, umożliwi operowanie w Świnoujściu największym dostępnym obecnie, specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 14 MW i większych, oraz statkom typu heavy lift vessel służącym do transportu fundamentów turbin wiatrowych.