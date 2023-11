W Złocieńcu testowano darmową komunikację miejską. Co dalej z pomysłem?

Od 6 do 17 listopada w Złocieńcu działała darmowa komunikacja miejska. Miasto wykorzystało do tego m.in. elektrycznego busa wypożyczonego na testy. Bus - plus drugi pojazd - jeździł na dwóch liniach - osiedle Budowo – osiedle Czaplineckie – Centrum - osiedle Pomorskie oraz osiedle Gronowskie – Centrum – osiedle Czaplineckie - ulica Chrobrego. Samorząd zlecił tę usługę PKS Złocieniec. Codziennie odbywało się 7 kursów w każdym kierunku według rozkładu jazdy. Na przystanku przy ulicy 3 Pułku Piechoty było się można przesiąść.

Test, bo w Złocieńcu – poza prywatnym busem dowożącym pasażerów z Budowa – komunikacji miejskiej nigdy nie było, wypadł udane.