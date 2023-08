Wahadło na ul. Szczecińskiej w Koszalinie potrwa do 11 września [ZDJĘCIA]

- Prace polegają na uzbrojeniu projektowanej jezdni północnej - odcinka od ul. Szczecińskiej 70 do przejazdu kolejowego - w nową kanalizację deszczową – słyszymy od drogowców. - Wymaga to wykonania poprzecznych przejść projektowanego kanału deszczowego przez istniejącą ulicę Szczecińską - wyjaśniają. I to właśnie w związku z tymi pracami na ulicy Szczecińskiej wprowadzony został ruch wahadłowy, zgodny z zatwierdzonym wcześniej projektem tymczasowej organizacji ruchu. Szacuje się, że te utrudnienia potrwają aż do 11 września.

- Na pozostałym – przebudowywanym odcinku ulicy Szczecińskiej - w dalszym ciągu obowiązuje zwężenie jezdni. Apelujemy więc o ostrożność oraz wyrozumiałość podczas poruszania się tymi odcinkami budowy - apelują nasi rozmówcy.