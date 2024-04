Wandale zniszczyli przystanek w Koszalinie, wcześniej okradli dwa sklepy. Zostali złapani na gorącym uczynku [ZDJĘCIA]

Strażnicy miejscy odebrali zgłoszenie około godziny 20.

- Funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn, którzy kopali szyby przystanku — relacjonuje Piotr Simiński, komendant straży miejskiej.

- Gdy zauważyli patrol, wrzucili pakunki do kosza i próbowali uciec. Okazało się, że te pakunki to rzeczy, które wcześniej ukradli z dwóch sklepów w Galerii Emka, co potwierdzili pracownicy ochrony galerii.