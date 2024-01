Warsztaty w koszalińskim Plastyku. Rozbudzić pasję do sztuki [ZDJĘCIA]

- Warsztaty przeprowadzają nasi nauczyciele-artyści - powiedział nam Łukasz Drożdżal, dyrektor szkoły. - Zajęcia są bezpłatne, prowadzone w około 15-osobowych grupach i cieszą się sporym zainteresowaniem. Uczniów zachęca to, że mogą dzięki naszej szkole zaistnieć, co pokazuje choćby przykład absolwentek, które pracowały przy filmie "Chłopi" - dodał.

- To już trzecia edycja warsztatów - uzupełniła Katarzyna Gwardiak-Kocur, wicedyrektor ds. artystycznych. - Idea jest taka, by zaprezentować każdą pracownię artystyczną, jaką mamy. To też pierwszy etap działań promocyjnych w tym półroczu, bo przed nami jeszcze klasy przygotowawcze, dzień otwarty i konkursy dla kandydatów. Mamy informacje od uczniów, dla których przeznaczone są warsztaty i inne działania promocyjne, że zawsze ciepło wspominają pierwsze zetknięcie się ze szkołą. I o to nam chodzi: przyjdź, zobacz, dotknij i spotkaj się z człowiekiem, który być może będzie twoim nauczycielem - podsumowała.