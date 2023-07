Wędkarze mogą zacierać ręce, bo PZW wyhoduje im super łososia [ZDJĘCIA]

W piątek w tej sprawie spotkali się prezesi Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie wraz z samorządowcami, a także szefem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Markiem Suboczem oraz posłem Czesławem Hocem. WFOŚiGW przekazał dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego właśnie na budowę studni głębinowej.

- Ta studnia pozwoli nam dotrzeć do czystej, zimnej wody, o temperaturze około 8 stopni Celsjusza, która będzie nam służyła w hodowli narybka najważniejszych ryb regionu, czyli troci i łososia - tłumaczy nam Tomasz Plewa, prezes koszalińskiego PZW. - Co ważne, dzięki tej wodzie znacznie zredukujemy też śmiertelność tego narybka, co ma dla nas kluczowe znaczenie - podkreślił prezes. Przy okazji dodał, że ośrodek nie będzie już musiał także korzystać z wody z systemu wodociągowego Białogardu, co znacznie obniży koszty funkcjonowania jego placówki.