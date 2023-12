Wichura w Koszalinie i regionie. W Łazach szaleje sztorm [ZDJĘCIA, WIDEO]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla prawie całego kraju. Spokojnie będzie jedynie na północnym i południowym wschodzie. Nad samym morzem można spodziewać się silnych opadów deszczu a w rejonie Kaszub i Pomorza Gdańskiego opadów śniegu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla całej zachodniej i środkowej Polski.

"Prognozuje się na tym terenie wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h" - poinformował IMGW, natomiast alerty pierwszego stopnia dla wschodniej części kraju z wyłączeniem krańców północnych i południowo-wschodnich. Synoptycy prognozują wystąpienie na tym obszarze silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.