Wielka woda na cmentarzu w Koszalinie. Czytelnik boi się, że zapadną się groby [ZDJĘCIA]

Nasz Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) jest spoza Koszalina, ale tutaj spoczywają jego bliscy. Regularnie odwiedza ich groby na koszalińskim cmentarzu i często natrafia na taki widok, który zobaczył kilka dni temu.

- W miejscu, które odwiedzam była jedna wielka woda. Kompletnie zalane alejki, woda pochodząca pod groby. Kilka razy próbowałem dostać się do grobów moich bliskich i dopiero po kilku próbach to mi się jakoś udało, ale i tak miałem przemoczone buty – relacjonuje. Twierdzi, że taka sytuacja nie jest nowa i co jakiś czas się powtarza. - Ostatnio to już tu było prawdziwe morze. Ale to może jeszcze bym zrozumiał, bo opady były wyjątkowo obfite i gwałtowne, wszyscy to wiemy. Problem w tym, że nawet jak spadnie zwykły deszcz to wszystko wokół też jest zalane. Interweniowałem u zarządcy, czyli w Komunalnym Zakładzie Pogrzebowym, ale tutaj usłyszałem, że wszystko, co można było zrobić zrobione zostało i nic więcej poprawić się nie da. Innymi słowy taki mamy klimat i musimy się z tym pogodzić. Ale ja się pogodzić nie chcę, bo wystarczy tam wstawić kilka odprowadzających rynien i sprawa zostanie rozwiązana. Tylko taki krok wymaga dobrej woli i zaangażowania, a tutaj tego najwyraźniej brakuje. Nie chcę być złym prorokiem, ale ciekaw jestem, jak będą się tłumaczyć pracownicy administracji cmentarza, gdy w końcu jakiś grób się zapadnie? A moim zdaniem może do tego tutaj dojść – ostrzega nasz rozmówca.