Wieża Postomino postraszyła lidera. Bałtyk Koszalin znów stracił punkty [ZDJĘCIA]

Po porażce w meczu na szczycie z Wybrzeżem Rewalskim Rewal w poprzedniej kolejce, Bałtyk Koszalin zgubił kolejne punkty w starciu z niżej notowaną Iskierką Szczecin. Po 45. minutach na koszalińskim euroboisku było 0:0, chociaż gospodarze mieli wyborną okazję - rzut karny. Przed tygodniem takiej okazji w meczu z Wybrzeżem nie wykorzystał Szymon Waleński. Z Iskierką nie popisał się Dominik Pawłowski, przegrywając pojedynek z bramkarzem gości Oskarem Rechtziegelem. Bałtyk udokumentował swoją przewagę po zmianie stron. W 54. minucie prowadzenie zapewnił Miłosz Stępnik. Później gospodarze mieli wiele sytuacji do podwyższenia wyniku. Seryjnie je jednak marnowali, co zemściło się w końcówce meczu. Iskierka, która nie ograniczała się w Koszalinie wyłącznie do obrony, w 89. min doprowadziła do wyrównania, za sprawą rezerwowego Dominika Mazurkiewicza. Wynik 1:1 utrzymał się do końca.