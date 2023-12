Winyle w bibliotece, czyli 32. Płytowa Giełda GraMuzyka w Koszalinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Winyle na dobre wróciły do łask i to widać na stoiskach Płytowej Giełdy GraMuzyka. Duże czarne (choć nie tylko, bo są i w innych kolorach) krążki królują wśród wystawców. Można śmiało szacować, że jest ich ponad 10 tysięcy. Ale i zwolennicy płyt CD nie mają co narzekać. Ten nośnik także znalazł się na wielu stoiskach. Mało tego, jeśli ktoś szuka kaset, to i muzykę w tej formie kupi na giełdzie w bibliotece.

- Cieszymy się, że giełda cieszy się coraz większym powodzeniem - przyznaje Katarzyna Bielecka z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. - Przyjeżdżają do nas wystawcy nie tylko z Koszalina i okolic, ale także m.in. z Łobza, Szczecina, czy Piły. Chętnie wystawiają się także osoby, które chcą sprzedać nie słuchane już płyty z prywatnych kolekcji. W sumie na 32. giełdzie zjawiło się 17 wystawców.