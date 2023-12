Władze Koszalina po zadymieniu żłobka: prosimy rodziców, by w czwartek i piątek nie przyprowadzać dzieci PAP Michał Borkowski

Wideo

Po zadymieniu pomieszczeń miejskiego żłobka "Smyk" w wyniku pożaru, do którego doszło w mieszczącym się na parterze budynku sklepie spożywczym, zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski zaapelował do rodziców dzieci, by nie przyprowadzali ich do placówki w czwartek i w piątek.