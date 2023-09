Wybieracie się na grzybobranie? Zadbajcie by było bezpieczne

Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu. Pamiętajmy o tym, że w wjazd do lasu samochodem jest zabroniony.

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie. Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia.

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy - dzięki niemu będziemy mogli poprosić o pomoc na przykład leśników, albo policję. Smartfony wyposażone są też w mapy i inne aplikacje, które pozwalają grzybiarzom odnaleźć się w terenie, albo służbom dotrzeć z pomocą. - Gdy wybieramy się do lasu sami bardzo ważne jest poinformowanie bliskich, w jaki rejon lasu się wybieramy — mówi leśniczka. - Podajmy im też przybliżony czas powrotu.

Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co ze sobą przynieśliśmy. - Zachęcamy też grzybiarzy, by przy okazji spacerów zbierali też śmieci — mówi Dagny Nowak-Staszewska.

Przypomina też byśmy zbierając grzyby wybierali dojrzałe egzemplarze i to tylko takie, co do których mamy absolutna pewność, że są jadalne.