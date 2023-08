Wybory 2023. Przed nami brutalna, barbarzyńska kampania. Kłamstwo zastępuje wyborczą kiełbasę

Problem w tym, że wyborcy godzą się na to, a niektórzy nawet oczekują. Przykład tzw. symetrystów wyrzuconych z Campusu Trzaskowskiego doskonale to ilustruje. I nawet wyborcy niezdecydowani, którzy mają rozstrzygać o wynikach wyborów, choć nie są wrzuceni do takich wirówek, jak twarde elektoraty, działają pod wpływem emocji. I oni coraz rzadziej korzystają z rozumu, by zważyć argumenty. Taki jest dzisiejszy świat, takie obowiązują reguły.

W wywiadzie dla dzienników grupy Polska Press wydawanych na Pomorzu politolog profesor Maciej Drzonek mówi wprost: „Prawda dzisiaj nie istnieje, na pierwszym planie pojawia się kłamstwo”.

I dodaje: „Kłamstwo, które jest stosowane do realizacji własnych interesów, uznaje się za coś dobrego, a mówienie prawdy staje się frajerstwem”. Czy jest coś bardziej przerażającego, co można by usłyszeć od badacza, który zajmuje się nauką o polityce od ponad 30 lat? Nie od nieopierzonego polityka wiecowego czy też aktywisty z młodzieżówki partyjnej, tylko od naukowca, który bada całokształt stosunków politycznych, wszystkie dziedziny i formy działalności politycznej społeczeństwa, uwarunkowania procesów politycznych.