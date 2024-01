Wybuch gazu w Białogardzie - sprawą zajmuje się prokuratura

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Białogardzie.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w środę 20 grudnia 2023r. o godz. 12:55 w jednej z kamienic na ul. Klonowej w Białogardzie. Pożarem po wybuchu gazu objęte było mieszkanie znajdujące się na parterze budynku wielorodzinnego. Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, które do ewakuacji części mieszkańców musiały użyć specjalistycznego podnośnika. Do działań zadysponowano 9 zastępów straży pożarnej.

Jak powiedział nam oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej ogniomistrz Marcin Rynkiewicz przypuszczalną przyczyną pożaru był wybuch gazu. Choć nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał to zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych mieszkańców było bardzo poważne i tu wkroczyli śledczy, którzy badają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Zgromadzone w tej sprawie materiały są już w rękach prokuratora, jeszcze nie możemy mówić o konkretnych zarzutach bo czekamy na opinie biegłego z zakresu pożarnictwa a ta jest dla nas kluczowa w tej sprawie, powiedział nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prokurator Ryszard Gąsiorowski.