Wybuch gazu w Kołobrzegu. Co z mieszkańcami budynku, w którym doszło do zdarzenia? Joanna Boroń

We wtorek rano w jednym z mieszkań przy ulicy Dworcowej w Kołobrzegu doszło do wybuchu gazu. Trzy osoby trafiły do szpitala, mieszkańców pozostałych mieszkań trzeba było ewakuować. Czy będą mogli wrócić do domów?