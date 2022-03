Wycieczki szkolne z dofinansowaniem. Rusza program Poznaj Polskę

Tylko na pierwszą połowę roku przewidziano łączną kwotę 51 mln zł na finansowanie przedsięwzięcia. Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).

Jak informuje Ministerstwo, w ramach "Poznaj Polskę" dofinansowaniu w 80 procentach podlegają wycieczki: jednodniowe (do kwoty 5 tys. zł), dwudniowe (do 10 tys. zł) i trzydniowe (do 15 tys. zł). Pozostałe 20 procent to wkład własny (danej placówki lub dzięki wpłatom rodziców lub opiekunów dzieci).