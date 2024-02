Wycinki drzew na Górze Chełmskiej. Czy są potrzebne? Nadleśniczy wyjaśnia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pogoda zrobiła się bardziej spacerowa. Biegacze, spacerowicze, rowerzyści wrócili na trasę "leśnej piątki". I dzwonią do redakcji żaląc się na stan ścieżek oraz wycinki, które całkowicie zmieniły krajobraz tej części Góry Chełmskiej. "Masakra. Las wycięty. Ścieżki rozjeżdżone. Scenografia do filmów o zagładzie — pisze jeden z internautów. Inny żali się, że chciał zrobić trasę z dziećmi, ale musiał się poddać.

Tomasz Kurek, nadleśniczy z Nadleśnictwa Karnieszewice, w rozmowie z nami tłumaczy, że wycinki mają charakter cięć sanitarnych: - Jeśli chodzi o obszar "leśnej piątki", który jest udostępniony dla mieszkańców, to są tam drzewostany, które poddawana są pewnym procesom naturalnym związanym m.in. ze zmianami klimatycznymi, i niestety jednym z takich gatunków jest świerk, który zamiera. To, co państwo widzicie, jest konsekwencja tego procesu. Musimy usuwać te drzewa na bieżąco. W tej chwili mamy okres zimowy, kiedy ten główny sprawca zamierania, czyli kornik drukarz, zimuje pod korą i to jest ten czas kiedy powinniśmy robić wycinki.