Wygrany najdalszy wyjazd Senstation Kotwicy Kołobrzeg

Druga połowa meczu należała do gości z Kołobrzegu. Do 23. min Niedźwiadki utrzymywały się na 5-punktowym prowadzeniu. Później serię 8:0 zanotowała Kotwica, w której znakomicie po zmianie stron trafiał Damian Pieloch. Gospodarze stracili kontuzjowanego Maksymiliana Egnera, ale zdołali jeszcze doprowadzić do remisu po 43 (26.). Kolejna punktowa seria kołobrzeżan (11:0), rozpoczęła ich odjazd. Prowadzona przez skutecznych w tym fragmencie Remona Nelson i Pawła Dzierżaka, na przerwę przed ostatnią kwartą zeszła przy 9-punktowej przewadze.

Niedźwiadki Chemart Przemyśl - Sensation Kotwica Kołobrzeg 61:86 (23:20, 9:9, 15:27, 14:30)

Niedźwiadki: Janczak 15 (3x3, 5 zb.), Serwański 11 (3 zb., 3 str.), Egner 7 (1x3, 7 zb.), Chrabota 6 (7 zb., 3 as.), Rompa 5 (1x3, 3 zb., 3 bl.) - Kotieno 5 (1x3, 3 zb., 2 bl.), Uberna 4 (5 zb., 3 as., 3 str.), Chalicki 3, Puchalski 3 (3 str.), Skubiński 2, Majka 0 (5 as.).

Kotwica: Pieloch 23 (5x3, 8 zb., 4 as.), Nelson 14 (4x3, 6 as.), Ziółkowski 11 (1x3, 4 prze., 3 zb.), Motylewski 8 (12 zb.), Dzierżak 6 (11 as., 9 zb., 6 str.) - Długosz 16 (6 zb.), Klocek 3 (1x3), Wydra 3 (1x3, 3 as.), Adamiec 2, Walkowiak 0.