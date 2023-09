Wyjątkowy eksponat trafił na rok do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Sd.Kfz. 251 to pojazd półgąsienicowy, który był podstawowym transporterem opancerzonym armii niemieckiej podczas II wojny światowej. Występowały 4 modele produkcyjne tego pojazdu oznaczone jako Ausf. A, B, C, D. Produkcję pierwszych modeli Ausf. A i B rozpoczęto jeszcze w 1939 roku, natomiast kolejne modyfikacje tych wozów nastąpiły odpowiednio w latach 1940 oraz 1943. Często Sd.Kfz. 251 nazywany jest potocznie „Hanomagiem”. Nazwa ta pochodzi od nazwy producenta podwozia tego typu pojazdów, czyli niemieckich zakładów Hanomag z Hanoweru.

Transporter w wersji dowodzenia o pełnej nazwie Sd.Kfz.251/6 Ausf. C ma wyjątkowo ciekawą historię. Został wyprodukowany w listopadzie 1942 roku i brał udział w niemieckich atakach i próbach odblokowania Stalingradu. Następnie z wycofującą się armią niemiecką dotarł na zachód, gdzie zakończył swój szlak bojowy. Wrak transportera został kupiony przez Mateusza Delinga i poddany gruntownemu remontowi. Obecnie to w pełni sprawny pojazd, który jest jednym z najstarszych eksponatów Muzeum Pancernego w Kłaninie.

Transportery Sd. Kfz. 251 występowały w 23 wersjach specjalistycznych różniących się od siebie wyposażeniem i przeznaczeniem oznaczanych numerami od 1 do 23. Wersje te posiadały dodatkowo szereg odmian oznaczanymi cyframi rzymskimi. Najpopularniejszym niemieckim półgąsienicowym transporterem opancerzonym Sd. Kfz. 251 była wersja przeznaczona do transportu drużyny piechoty oznaczona numerem 251/1. Zadaniem takiego wozu było dostarczenie żołnierzy do wyznaczonego punktu w jak najszybszym czasie. Otwarty od góry przedział bojowy znajdujący się z tyłu pojazdu mógł pomieścić do 10 osób, natomiast przedział przedni, osłonięty pancerzem, mieścił tylko dwie osoby: dowódcę oraz kierowcę.