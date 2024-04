Wypadek w Białogardzie. Dachowało auto, uszkodziło samochody na parkingu [ZDJĘCIA]

- Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że 39-letni mężczyzna, sprawca zdarzenia, jadący volkswagenem passatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, kiedy najechał na wystającą studzienkę - powiedziała nam rzecznik prasowy KPP Białogard aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska.

Auto sprawcy dachowało, uszkodziło pojazdy zaparkowane prawidłowo przy drodze, uszkodzeniu uległa też nowa infrastruktura drogowa.

Kierowca passata był trzeźwy, lecz nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami za co został ukarany mandatem karnym. Dodatkowo sporządzono do sądu wniosek o ukaranie i zatrzymano dowód rejestracyjny.