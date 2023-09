Wypadek w powiecie drawskim. Autobus przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. 18 osób poszkodowanych [ZDJĘCIA, NOWE FAKTY]

Poszkodowanych przetransportowano do szpitali: w Drawsku Pomorskim, Stargardzie, Szczecinie, Pile i Gorzowie Wielkopolskim.

Aktualizacja 18:40

Na miejsce wypadku jedzie wojewoda zachodniopomorski, który pozostaje w stałym kontakcie ze służbami.

Aktualizacja 20:24

- Jest 18 osób poszkodowanych, a łącznie w zdarzeniu brało udział 19 osób - powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, który pojechał do szpitala w Drawsku Pomorskim. Jedyną osobą, która nie jest poszkodowana, jest kierowca ciężarówki.

- Mamy więc do czynienia ze zdarzeniem charakterze masowym, stąd uruchomienie koordynacji służb na poziomie wojewódzkim. Dwie osoby są w stanie ciężkim, bezpośrednio zagrażającym życiu. Do szpitala zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejne pięć osób wymagało pilnej opieki medycznej. Wszystkim uczestnikom zdarzenia zrobiono kompleksowe badania - dodał.

Jeśli chodzi o okoliczności zdarzenia, to nie są one jeszcze znane. Nad tym pracuje biegły z zakresu ruchu drogowego oraz prokurator. Na tę chwilę wiadomo jednak, że w liniowym autobusie PKS byli uczniowie liceum w Kaliszu Pomorskim, którzy wracali do Drawska Pomorskiego, do swojego miejsca zamieszkania.