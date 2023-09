Wystartowali w szczytnym celu. Piąta edycja #BiegiemNaPomoc na trasie Mielno-Kołobrzeg [ZDJĘCIA]

Tegoroczna edycja była rekordowa z kilku powodów. Uzbierano ponad 42 tysiące złotych, a do startu przystąpiło ponad 130 osób - zarówno grup zorganizowanych, przedstawicieli firm i instytucji, a także osób indywidualnych. Spośród nich część wystartowała w biegu, część maszerowała z kijkami, a jeszcze inni postanowili pojechać rowerem. Pokonanie pełnego dystansu 35 kilometrów zadeklarowało 13 biegaczy.

Imprezę zorganizowała firma dogadamycie.pl (zajmująca się tłumaczeniami dla różnych branż), a kwestę prowadzono dla podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filia w Koszalinie. Wsparcie wciąż można kierować także za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl.

- Pogoda jest taka, że wiatr wieje prosto w twarz, ale to są doświadczeni biegacze - powiedziała nam Agnieszka Chmielewska, organizator wydarzenia. - Cieszy to, że z edycji na edycję bijemy rekordy. Łącznie, licząc z poprzednimi edycjami, zebraliśmy kwotę około 130 tysięcy złotych, które to pieniądze przeznaczone były dla Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filia Koszalin i dla poszkodowanych w czasie wojny na Ukrainie. Bez wątpienia to duże kwoty bardzo potrzebne w tego typu instytucjach, gdzie mamy do czynienia z opieką nad śmiertelnie chorymi osobami. Trzeba się o nich oraz ich rodziny zatroszczyć, także w formie terapii, wizyty u psychologa. Do tego wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek. Nie wolno też zapominać o wolontariuszach, którzy działają na rzecz rodzin dotkniętych ciężką chorobą dziecka - podkreśliła.