Wystawa prac Doroty Popowicz-Majewskiej w Koszalinie. Wernisaż już w piątek

Dorota Popowicz-Majewska to absolwentka koszalińskiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Artystyczne zamiłowania i pasje rozwija wspólnie z mężem - artystą fotografikiem. Połączyła ich sztuka, podczas nauki na ASP.

Obecnie wykształcenie i hobby wykorzystuje zawodowo, zajmuje się grafiką, a po godzinach realizuje swoje zamiłowania do sztuki. Rysunek i malarstwo to dziedziny, którym poświęca najwięcej czasu. Ulubione techniki to akwarela, akryl oraz malarstwo olejne, do rysunku wybiera najczęściej pastele suche.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek (16 lutego) o godzinie 16.30, w Galerii Ratusz w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.