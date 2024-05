Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Oto jakie zmiany weszły w życie. Sprawdź nowe kwoty! 10.05.2024

Świadczenie pielęgnacyjne 2024

Świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane opiekunom, jeżeli zrezygnują z pracy zarobkowej po to, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Może być to zarówno dziecko, jak i dorosły. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło. Zmiany weszły w życiu w styczniu 2024 roku. W poprzednim roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 2458 złotych, niezależnie od dochodu. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wynosi 2988 złotych.