Wyższa Szkoła Straży Granicznej rozpoczęła działalność. Nowy rok akademicki na nowej uczelni w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO]

42 funkcjonariuszy - studentów kierunku Bezpieczeństwo granicy państwowej złożyło ślubowanie i zostało przyjętych w poczet studentów WSSG. Podczas uroczystej akademii wykład inauguracyjny wygłosił ponadto dr. hab. Dariusz Niedźwiedzki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie badań nad zmianami społecznymi w Europie.

- Kadry stanowią najważniejszą inwestycję każdej instytucji, każdej organizacji - mówił podczas inauguracji gen. bryg. SG dr Piotr Boćko i rektor nowej uczelni. - Wyznaczają nie tylko ten najważniejszy element związany z rozwojem instytucji, ale także mówią o pozycji danej formacji. To pierwsza inauguracja, pierwszy rok funkcjonowania nowej szkoły. Na efekty kształcenia należy poczekać. Kształcenie to przecież nie tylko łączenie teorii z praktyką. To też systematyczność, ciągłość. Zastanówmy się przy tym, jak wiele możemy stracić, jeśli zbyt wcześnie zdecydujemy, że coś jest niewłaściwe, nierentowne, bez sensu. Życzę wam więc, by wasza intelektualna przygoda zaprowadziła was do świadomego, efektywnego działania zawodowego. Życzę wam, byście w Straży Granicznej znaleźli stabilizację. Wasz sukces zawodowy zależy bezpośrednio od kompetencji i kwalifikacji. Mam nadzieję, że znajdziecie dla siebie miejsce w tej formacji.