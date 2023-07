Z Gudowa do Drawska i z powrotem. Powrót poniemieckiego pomnika

– Głaz waży około 3,5 tony, za zgodą księdza proboszcza z Gudowa mogliśmy po ponownie ustawić na miejscu przed kościołem, które udało się zlokalizować dzięki zachowanym zdjęciom – mówi Wiesław Piotrowski. - W niedzielę (16 lipca) pomnik ponownie stanął przed kościołem. Zrobiliśmy to z szacunku dla zmarłych i regionalnej historii, której ślady starano się wymazać.

Przy okazji niwelacji terenu i szykowania miejsca pod pomnik członkowie Misericordii w Gudowie wykopali spory depozyt ceramiki i porcelany (zapewne ukrytej przez mieszkańców Gudowa uciekających przed Rosjanami w 1945 roku – red.). - Wystawa tej porcelany towarzyszyła niedzielnemu wydarzeniu – dodaje pan Wiesław.

Do rozwikłania pozostała jeszcze jedna zagadka. - Wiadomo, że gudowski pomnik stał na swoim miejscu do końca lat 60., potem przepadł bez śladu, zapewne ktoś zdecydował się go usunąć – mówi nasz rozmówca. - Ale dlaczego zadał sobie tyle trudu, aby transportować go pięć kilometrów do Drawska? Dlaczego nie porzucił w jakimś rowie, dlaczego go zakopał? Szukamy świadków tamtych wydarzeń, być może rzucą światło na tę sprawę.