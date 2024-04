Z okazji Światowego Dnia Zdrowia NFZ promuje badania

W Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 34 pracownicy będą zachęcać do systematycznego wykonywania badań profilaktycznych.

Na stanowisku informacyjno-edukacyjnym będzie można:

wykonać pomiary na certyfikowanym analizatorem składu ciała

nauczyć się na fantomach samobadania piersi i jąder

zmierzyć ciśnienie krwi

porozmawiać o programach profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia (w tym ,,Profilaktyka 40 PLUS’’)

Światowy Dzień Zdrowia

To święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie, od 74 lat. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne i zaniedbywane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i uzyskiwania wynikających stąd korzyści. „Moje zdrowie, moje prawo” – tak brzmi tegoroczne hasło przewodnie Światowego Dnia Zdrowia. Wskazuje ono na prawo mieszkańców wszystkich krajów, na całym świecie, do usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, zdrowego odżywiania, dobrej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.