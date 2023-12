Za wymianę wodomierzy lokatorzy z Koszalina muszą zapłacić

To wydatek rzędu około 160 - 250 złotych za wodomierz, a jedno z tych urządzeń - do ciepłej wody - jest jeszcze ważne przez rok, jak utrzymuje koszalinianka. I dopytuje: skąd takie ceny urządzeń w obliczu tego, że płaci się czynsz, fundusz remontowy? Czy nie dałoby się tej wymiany rozłożyć w czasie i zmniejszyć obciążenia finansowe, to znaczy najpierw jeden wodomierz na zimną wodę, potem drugi, na ciepłą? Dlaczego wymienia się wodomierze, które mają jeszcze roczną ważność? - dopytuje czytelniczka.

- Ponadto zaproponowaliśmy mieszkańcom, że w przypadku, gdy ktoś się zgadza na szybszą wymianę wodomierza o rok (dotyczy to wodomierza na ciepłą wodę), to urządzenie możemy wymienić teraz przy jednoczesnej wymianie z wodomierzem na zimną wodę - wyjaśniał Wiesław Kozieja, prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom. To rozwiązanie dla tych, którzy na przykład nie chcą ponownie udostępniać lokalu na ten cel albo już teraz wiedzą, że w wyznaczonym terminie ich nie będzie.

- Oczywiście nie ma takiego przymusu, a jeśli komuś nie pasuje takie rozwiązanie to może poczekać z wymianą do przyszłego roku. Ale musi się liczyć z tym, że w przyszłym roku wymiana może być droższa z trzech powodów. Po pierwsze rosnąca inflacja, po drugie mniejsza ilość wodomierzy do wymiany może wygenerować wyższą cenę za jego wymianę oraz, po trzecie, trzeba będzie zapłacić za dodatkowy dojazd (w tym roku mieszkańcy za dojazd płacą raz za wymianę dwóch wodomierzy). W wyniku takiego rozwiązania w następnych wymianach (a te są co 5 lat), będzie już ujednolicony termin wymiany obu wodomierzy, co wygeneruje mniejsze koszty dla mieszkańców - podsumował Wiesław Kozieja.

Jak dowiedzieliśmy się w spółdzielni, poza nielicznymi pojedynczymi przypadkami, mieszkańcy w większości zgadzają się jednak na szybszą wymianę wodomierzy.