Lokatorzy zadłużeni na miliony złotych. Co czwarty niepłacący skarży się na rosnące koszty

Największe zadłużenie ma lokator ulicy Lechickiej w Koszalinie - jego dług to 67 877,53 zł. Ale, jak zaznacza nasza rozmówczyni, to jedynie zaległość główna, bez odsetek. Prawie 200 miesięcy, czyli ponad 16 lat, za mieszkanie nie płaci inny z lokatorów.

- Polityka windykacyjna spółki opiera się na szybkiej reakcji, dialogu z dłużnikiem np. w kwestii rozłożenia długu na raty, a w przypadku braku pozytywnej reakcji dłużnika na polubownym wezwaniu do rozwiązania problemu. ZGM stosuje wszelkie dopuszczalne prawnie metody odzyskiwania zaległości, czyli postępowanie sądowe, czy komornika, aż do ściągnięcia zaległości - informuje Łukasz Sękulski.

Co roku ZGM zbiera z czynszów kilkanaście milinów złotych, w roku 2022 kwota ta zbliżyła się do 15 mln zł. Jeszcze w roku 2012 deficyt wyniósł ponad milion, by już w roku 2021 spaść do poziomu niespełna 93 tys. zł.

- Natomiast w 2022 r. po raz pierwszy w historii spółki suma rocznych wpłat użytkowników lokali przerosła roczny przypis, co jest związane ze spłatami zaległości z lat poprzednich jak i z przewagą rozliczeń mediów z nadpłatą - dodaje Sękulski.

Podobnie jest w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdwinie, który zarządza nieruchomościami komunalnymi.