Zabójstwo w Kowanowie. Tymczasowy areszt dla podejrzanego, który siekierą miał zaatakować ojca i brata

Z ustaleń, jakich dokonano w śledztwie wynika, że w nocy ze środy na czwartek w rodzinnym domu B. w Kowanowie (powiat świdwiński, Zachodniopomorskie), gdzie doszło do zbrodni, przebywali wszyscy domownicy, ojciec i dwaj synowie.

Prok. Gąsiorowski przekazał, że podejrzany o zabójstwo swojego ojca Zdzisława B. i usiłowanie zabójstwa 47-letniego brata Szymona B. podczas przesłuchania w białogardzkiej prokuraturze w piątek nie przyznał się do zarzucanych czynów, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

- Przychylił się do wniosku, uwzględniając argumenty prokuratury. Ta potrzebę tymczasowego aresztowania podejrzanego uzasadniała obawą matactwa i zagrożeniem surową karą za zarzucane Zbigniewowi B. czyny – podkreślił prokurator.

Prok. Gąsiorowski, informując w piątek o ustaleniach śledczych, mówił, że w pewnym momencie 40-letni Zbigniew B. rzucił się na brata 47-letniego Szymona i zadawał mu nożem i siekierą rany cięte i rąbane w różne części ciała, m.in. w głowę, doprowadzając go do nieprzytomności. Następnie widząc, że brat się nie rusza, rzucił się na ojca Zdzisława B. Ojca uderzył kilkukrotnie siekierą w głowę, powodując jego zgon na skutek licznych obrażeń, w tym zmiażdżenia kości czaszki.

Zbigniew B. następnie uciekł z miejsca popełnienia zbrodni. Niedługo po tym przytomność odzyskał ranny brat i to on o zdarzeniu zaalarmował świdwińską policję. 47-latek ze złamaniami żuchwy i kości w obrębie przedramienia, wstrząśnieniem mózgu, ranami ciętymi w obrębie małżowiny usznej, szyi i twarzy trafił do szpitala. Natomiast za 40-latkiem policja rozpoczęła pościg.